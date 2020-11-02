Стокгольм, , 10:17 — REGNUM В ходе затянувшихся переговоров шведским профсоюзам и работодателям удалось прийти к заключению нового коллективного договора. Согласно условиям сделки, заработные платы до 31 марта 2023 года будут повышены на 5,4%. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Сейчас мы подписали соглашение о 5,4-процентном увеличении, которое рассчитано на 29 месяцев, то есть равносильно трехлетнему соглашению», — заявила председатель профсоюза IF Metall Мари Нильссон.

Новый коллективный договор, регулирующий уровень оплаты и условия труда шведских рабочих на промышленных предприятиях, рассчитан на 29 месяцев — с 1 ноября 2020 года по 31 марта 2023 года. Уровень заработной платы повысится на 3% с 1 ноября 2020 года и — на 2,4% с 1 апреля 2022 года. Однако подчеркивается, что заключенное соглашение может быть расторгнуто в течение последних 12 месяцев его действия.