Москва, , 10:12 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России самой доходной маркой автомобиля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стал бренд Hyundai. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов, за первый осенний месяц российским дилерам компании Hyundai удалось реализовать новых кроссоверов и внедорожников на сумму 15,04 млрд рублей. При этом общая выручка с продаж всех машин на рынке сегмента SUV за указанный месяц составила 133,3 млрд рублей.

Следом за Hyundai по объёму выручки находится немецкая марка BMW. На неё российские автолюбители потратили 15 млрд рублей. Тройку лидеров в этом рейтинге замыкает ещё один «немец» — марка Mercedes-Benz (11,5 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах списка соответственно разместились Toyota (11,3 млрд рублей) и KIA (10 млрд рублей).

Напомним, по итогам сентября нынешнего года больше всего кроссоверов и внедорожников было реализовано в Москве. В отчётный период в этом регионе были проданы 10 442 новые машины сегмента SUV — на 15% больше, чем год назад.

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