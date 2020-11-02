Москва, , 09:58 — REGNUM Если до конца года экономика РФ избежит серьезных ударов, то обвального падения курса рубля можно не ждать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила, главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

У нас есть все основания полагать, что цена за доллар по отношению к рублю будет еще выше к концу года, так как по-прежнему остается непредсказуемой ситуация с коронавирусом и сырьевым кризисом, — сказала она. — Ключевые факторы, которые влияют на курс рубля остаются прежними. Это цены на нефть и ситуация с коронавирусом. ЦБ безусловно пытается поддержать финансовую систему РФ. В марте было решено приостановить покупку валюты и использовать средства Фонда национального благосостояния целом, как пояснила Кошелева, если не случится новых событий, способных дополнительно ударить по экономике РФ, то обвального падения курса не произойдет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торги на Мосбирже 30 октября открылись ростом по иностранным валютам. Инвесторы и трейдеры продавали рубль на фоне ухода от риска из-за ухудшения статистики по заболеваемости COVID-19 в мире, снижения цен на нефть и перед президентскими выборами в США.

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