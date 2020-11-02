Москва, , 09:53 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, на внутреннем валютном рынке продолжится сформировавшаяся на прошлой неделе тенденция по ослаблению национальной валюты. Курс доллара откроет день с отметки в 79,90 руб. (+40 коп. к закрытию 30 ктября), курс евро — с 92,90 руб., на 30 коп. выше закрытия предыдущего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Не оставляет иного выбора ситуация на рынке энергоносителей. Цены на нефть сегодня утром отыгрывают новости о введении всеобщего карантина в Великобритании до 2 декабря. Ранее о таком же намерении объявили власти Франции, Бельгии и Австрии, частичный локдаун введен в Германии, ограничительные меры действуют в Испании, Италии и других странах Европы.

Предпринятые шаги способны ограничить потребление топливо, нарушить «хрупкий» как его охарактеризовал глава Минэнерго Александр Новак баланс на рынке и как следствие вернуть ситуацию в состояние избытка поставок.

Очевидно, что инвесторы начинают толкать ОПЕК+ к более категоричным заявлениям в отношении отсутствия планового повышения добычи в январе в рамках сделки по ее ограничению и возможно новым сокращениям производства. Тем не менее до подведения итогов выборов президента в США подобные комментарии едва ли последуют.

В целом на рынках наблюдаются нейтральные настроения. После минорного завершения минувшей недели идут попытки технического отскока на оптимистичных данных по производственной активности в Китае, Индии и Японии, где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 складывается лучше, чем в США и Старом Свете.

В то же время эти движения выглядят зыбкими в виду предстоящих завтра президентских выборов в США. Помимо того, кто в них одержит победу: Трамп или Байден внимание сфокусируется и на соотношение сил демократов/республиканцев в Сенате. От этого будет зависеть не только среднесрочный вектор экономической политики, но и объем и сроки принятия пакета фискальных стимулов, который инвесторы ждут еще с лета.

По рублю оптимальным сценарием будет появление явного победителя в этом противостоянии. Сейчас курс нацвалюты отражает страхи прихода к власти кандидата от демократов, который пообещал расширение ограничительных мер против России. Однако санкционная повестка может вернуться не ранее весны, позволив в краткосрочной перспективе рублю отыграть часть заложенной в курс геополитической премии.

Сценарий с отсутствием необходимости пересчета голосов и опорой следующего президента на соратников по партии в Конгрессе позволят быстрее перейти к принятию новых фискальных мер, что улучшит настроения на рынках и позволит рублю уйти в фазу коррекции», — считает эксперт.

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