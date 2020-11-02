Москва, , 09:49 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2020 года автолюбители в России приобрели новых легковых автомобилей на сумму 1,711 трлн млрд рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, по данным журналистов, с начала текущего года по сентябрь включительно в России было куплено на 7% машин меньше, чем в январе — сентябре прошлого года.

Отмечается, что несмотря на продолжающийся рост цен продажи автомобилей на российском рынке снизились за девять месяцев нынешнего года на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около 10% общей выручки на авторынке пришлось на модели российских компаний — 164 млрд рублей, а на покупку иномарок было потрачено 1,547 трлн рублей.

Напомним, за первые восемь месяцев нынешнего года автолюбители в РФ приобрели новых легковых автомобилей на сумму 1,5 трлн рублей. При этом на машины европейских автокомпаний покупатели потратили 600 млрд рублей. Это составляет более 40% от выручки, полученной дилерами с реализации в России всех новых машин.

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