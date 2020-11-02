Москва, , 09:39 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внести в правительство стратегию развития транспортной инфраструктуры в Арктической зоне РФ. Об этом 2 ноября сообщается на сайте правительства.

Порт в Мурманске Tom Thiel

Так, до 31 мая 2021 года должна быть внесена стратегия развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики, рассчитанная на ближайшие десять лет.

Читайте также: Мишустин объяснил, за счёт чего Россия доминирует в Арктике

Ответственными за стратегию назначены Министерство транспорта, Минвостокразвития и Росатом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Отметим, Мишустин в ходе поездки в Мурманск заявил, что Россия лидирует в Арктике за счёт чёткой стратегии развития Арктической зоны.

Читайте подробнее: Мишустин объяснил, за счёт чего Россия доминирует в Арктике