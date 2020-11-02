Москва, , 09:37 — REGNUM В особую экономическую зону (ОЭЗ) Москвы вошли более 180 предприятий, производящих разнообразную продукцию (лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких и т. д.), сообщается на портале мэра столицы.

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В ОЭЗ входит пять площадок общей площадью более 200 га — это площадка в Печатниках, «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ». Технополис «Москва» в 2020 году вошел в состав Всемирной организации свободных зон.

За два года количество резидентов ОЭЗ увеличилось почти в два раза. Общий объем вложенных инвестиций вырос в три раза. Так, на конец 2016-го он составлял почти 11 млрд рублей, а на конец 2019-го — порядка 30 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оценку проектов резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет проводить созданный научно-технический совет.

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