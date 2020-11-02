Москва, , 09:13 — REGNUM За январь — сентябрь 2020 года падение автомобильного производства в РФ составило 25,5%. Об этом заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак на совещании в Минпромторге, сообщается на официальном сайте ведомства.

При этом он отметил, что падение спроса в стране составило 13,6%.

В качестве сравнения Пак привёл показатели других стран. По данным ведомства, в Испании снижение производства за аналогичный период составило 38,3%, в Бразилии этот показатель равен 34,7%, в Италии он составляет 34,2%, в Великобритании — 33,2%, а во Франции и Индии — 28,9%.

Одинаковое с российскими показатели падение автопромышленного производства в Германии — 25,5%. Лучше обстоят дела в этой отрасли в Соединённых Штатах. Там падение производства составляет 18,8%.

Говоря о сентябрьских цифрах директор Департамента автомобильной промышленности России отметил, что производство в сентябре нынешнего года в стране выросло на 5,5% по сравнению с сентябрём прошлого года. При этом спрос на автомобильную продукцию вырос в отчетный период на 4,5%.

Напомним, по итогам трёх кварталов текущего года в Узбекистане был выпущен 217 771 автомобиль — на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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