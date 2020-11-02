Сеул, , 09:10 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в октябре сократился на 3,6%, до $44,98 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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По их словам, с начала пандемии коронавируса экспорт падал на протяжении шести месяцев подряд по август текущего года, однако после месячного роста в сентябре снова сократился.

Среднесуточный экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 5,6%, до $2,14 млрд. Известно, что экспорт полупроводников вырос на 10,4%, автомобилей — на 5,8%, дисплеев — на 5,2%.

Экспорт в США вырос на 3,3%, в страны Европы — на 9,5%, однако в Китай, напротив, сократился на 5,7%, а в страны АСЕАН — на 5,8%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период сократился на 5,8%, до $39 млрд, профицит торгового баланса составил $5,98 млрд.