Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM Внешний товарооборот Казахстана по состоянию на 1 сентября 2020 года составил $55,6 млрд, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает издание FinReview со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

На страны Евросоюза приходится 29% от внешнего товарооборота, на Россию — 20%, на Китай — 18%. Экспорт продукции сократился на 18,6%, импорт — на 6,4%.

Сильное сокращение экспорта связано с уменьшением поставок минерального сырья на 16,8%. На эту товарную группу приходится 70% от всего внешнего товарооборота Казахстана.

За отчетный период экспорт нефти вырос на 12,7%, но в денежном выражении — сократился на 25,9%. Продажи природного газа сократились на 22,2%, руд и концентратов — на 17,3%.

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