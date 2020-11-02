Уфа, , 08:40 — REGNUM Руководство Башкирии подписало соглашение с ПАО Газпром на ближайшие пять лет на проведение газификации в республике. Об этом 2 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, особенностью соглашения является то, что объем инвестиций ПАО «Газпром» в Башкирию будет увеличен почти в шесть раз — это 13,4 млрд рублей.

Это является существенным подспорьем для граждан, поскольку в республике очень много людей и населенных пунктов находятся без газификации.

В связи с этим Хабиров попросил глав муниципальных образований очень внимательно отзываться на все вопросы, которые будут поставлены Газпромом во время прокладки газопроводов: земельные участки, организационные работы.

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