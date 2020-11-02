Москва, , 08:29 — REGNUM На 80−100 тысяч рублей выросли цены на три кроссовера компании Changan из четырех, представленных в России. Об этом 2 ноября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, только модель Changan CS35 сохранила прежнюю стоимость, а кроссоверы CS35 Plus, CS55 и обновленный CS73 подорожали на 5,1−6,7% по сравнению с прежней ценой.

Теперь кроссовер Changan CS35 Plus продается на российском авторынке по цене от 1 279 900 до 1 439 900 рублей. Таким образом, цены на эту модель выросли на 80 тысяч рублей.

На такую же сумму подорожал кроссовер CS55. Начальная версия этой модели теперь продается за 1 449 900 рублей, а максимальная — за 1 649 900 рублей.

Больше всего подорожал обновленный CS73 — на 100 тысяч рублей. Диапазон цен на этот кроссовер теперь составляет от 1 599 900 до 1 879 900 рублей.

Напомним, прошлое подорожание моделей Changan в России было зафиксировано в сентябре 2020 года. Тогда цены на кроссоверы китайской компании выросли на 20−50 тысяч рублей.

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