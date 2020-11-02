Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Первый дилерский центр Toyota открылся в казахстанском городе Нур-Султан. Об этом сообщается на официальном сайте дилерского центра «Тойота Есиль».

Суммарная площадь автоцентра составляет более 3700 кв. м. На ней находятся шоу-рум, станция сервисного обслуживания и склад автомобильных запасных частей.

Площадь выставочного зала равна 978 кв. м. Здесь выставлена вся модельная линейка марки. Сам шоу-рум оформлен в соответствии с корпоративными стандартами Toyota. Для клиентов предусмотрены зона с Wi-Fi, кафе и парковка на 20 автомобилей.

Площадь сервисной зоны составляет 760 кв. м. На ней размещены восемь постов слесарного и пять постов кузовного ремонта автомобилей. Кроме того, здесь есть одна камера для покраски машин и два поста мойки авто, а также два поста ремонта электрики и дополнительного оборудования.

Напомним, с начала нынешнего года по сентябрь включительно на казахстанском авторынке было приобретено 8070 новых легковых машин Toyota. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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