Сеул, , 08:11 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries Group получила заказ на строительство двух танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) для судовладельцев Европы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта оценивается в 425 млрд вон (~$374 млн).

Танкеры будут построены на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане и спущены на воду во второй половине 2022 года.

Отмечается, что в 2020 году Hyundai Heavy Industries Group получила заказы на строительство 73 судов общей стоимостью $5,25 млрд, что составляет 48% от запланированного годового показателя.