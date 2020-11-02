Москва, , 08:06 — REGNUM Торги на Мосбирже 30 октября открылись ростом по иностранным валютам. Инвесторы и трейдеры продавали рубль на фоне ухода от риска из-за ухудшения статистики по заболеваемости COVID-19 в мире, снижения цен на нефть и перед президентскими выборами в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,83%, до 79,53 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 92,62 руб., фунт/рубль — на 1,00%, до 102,94 руб. За неделю рубль подешевел на 4,47%, за месяц — на 2,45%.

Сегодня, 2 ноября, на торгах в Азии основные валюты открылись снижением против американского доллара. По британцу был зафиксирован гэп (ценовой разрыв) вниз. Нефть марки Brent подешевела на 3%, до $36,69.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 ноября вечером объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.

По всей Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. При этом школы, университеты и некоторые госучреждения Англии продолжат работать.

На дешевеющей нефти у рубля нет шансов укрепиться к доллару до выборов в США. Да и после не будет. В 2016 году, когда на выборов одержал победу Дональд Трамп, рубль укрепился на 0,64%, до 63,52 (9 ноября). При этом ценовой диапазон составил 2,84%. За 10 и 11 ноября 2016 года рубль подешевел на 6,1%, до 67,20 руб.

Если Джо Байден выиграет, можно ожидать схожей реакции на нового президента. При победе Трампа будет небольшая амплитуда движения, но неизвестно, как поведут себя демократы при поражении Байдена.

Другой важный момент: 4 ноября, когда станут известны результаты выборов, Мосбиржа будет закрыта в связи с празднованием в России Дня народного единства.

С одной стороны, рубль избежит повышенной волатильности. С другой стороны, может образоваться большой гэп, так как рубль будет торговаться на Форекс.

На сегодняшний день уровень сопротивления находится на уровне 80,30 руб. После него покупатели нацелятся в уровень 82 руб.

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