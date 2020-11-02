Санкт-Петербург, , 07:25 — REGNUM Министерство культуры России 27 ноября 2020 года планирует определить подрядчика, который проведёт работы по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Божией Матери Милующей» в Санкт-Петербурге. На контракт готовы потратить более 328 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

В рамках работ планируется провести масштабную реставрацию, воссоздать живопись и провести благоустройство территории. Начальная цена контракта — 328 910 565,55 рубля. Также предполагается 50%-ный аванс. Размер обеспечения исполнения контракта превысит 16,4 млн рублей.

Выполнить работы победитель конкурса должен до июня 2022 года. Проектная документация подготовлена московским ООО «СтройТехПроект».

В задачи исполнителя, в частности, входит реставрация гранитного основания ограды, устройство фундаментов, гранитного мощения, бетонного бортового камня и газона.

Напомним, ранее министерство объявило конкурс, по результатам которого будет выбран подрядчик для реставрации здания-памятника в Рязани. На проект готовы выделить свыше 684 млн рублей.