Хух-Хото, Китай, , 07:00 — REGNUM Китайский гигант в области молочной продукции компания Yili Industrial Group Co., Ltd. из Внутренней Монголии обеспечила 6,9% роста чистой прибыли за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании достигла 6,02 млрд юаней (около $895 млн) за девятимесячный период, говорится в ежеквартальном финансовом отчете компании. За указанный период гигант в области молочной продукции обеспечил себе 73,51 млрд юаней прибыли, что на 7,28% больше в годовом исчислении.

Рост показателей компании был даже несмотря на эпидемию нового коронавируса. Акции компании взлетели на 2,78% и приблизились к 44,14 юаней за штуку по данным 29 октября.