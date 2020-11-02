Куньмин, Китай, , 06:55 — REGNUM Китайская компания Yunnan Baiyao Group отчиталась о чистой прибыли ее акционеров на уровне 4,25 млрд юаней (около $633,7 млн) за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 20,08% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Компания заработала 23,9 млрд юаней операционной выручки за тот же период, что на 10,56% больше в сравнении с первыми девятью месяцами годом ранее.

Компания насчитывает более чем вековую историю. Она была создана в 1902 году и с тех пор стала заслуженным брендом в провинции Юньнань на юго-западе страны.

Она знаменита производимой ею байяо — белого порошка, который используется для остановки кровотечений и снятия боли. Компания также является ведущим продавцом зубной пасты в Китае.