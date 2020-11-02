Тюмень, , 05:57 — REGNUM В Тюменской области в сентябре 2020 года насчитали 37 тысяч безработных. Месяцем ранее незанятых трудовой деятельностью тюменцев насчитывалось 39,8 тыс человек, сообщает Тюменьстат.

Среди них в сентябре как безработные зарегистрированы 32,3 тыс. человек, что на 7,7% меньше августовского показателя и в 8,3 раза больше к соответствующему месяцу прошлого года.

Отмечается, что уровень безработицы в сентябре в Тюменской области составил 5,2% от общего числа трудоспособного населения. По данным Росстата, общероссийский уровень безработицы в сентябре 2020 года составил 6,3%, в Уральском федеральном округе — 6,2%. Самые низкие показатели безработицы среди уральских регионов наблюдаются на Ямале — 2,6% и в Югре — 3,4%.