Москва, , 03:14 — REGNUM Арбитраж Москвы признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении «Народного банка», лишившегося лицензии три месяца назад. Вердикт суда пока не изготовлен, а дело по принудительной ликвидации кредитной организации ранее было приостановлено до решения по банкротному спору. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

После инвентаризации в банке, который к моменту отзыва лицензии 24 июля 2020 года занимал 297-е место по размеру активов, была обнаружена «финансовая дыра». Средств для процедуры принудительной ликвидации оказалось недостаточно. По данным госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», на сегодня идёт выплата страхового возмещения.

Напомним, один из документов, связанных с отзывом лицензии банка, попытался обжаловать бывший глава правления Сергей Турбин и мажоритарный акционер с долей более 71% Станислав Кузнецов. Арбитраж вернул иск «о признании незаконным распоряжение руководителя временной администрации по управлению кредитной организации АО «Народный Банк» от 27.08.2020 г. №76-ВА». Заявители требовали признания незаконным «распоряжения руководителя организации, связанного с хозяйственной деятельности организации». Суд вернул иск, но определение суда обжалуется.

Также Кузнецов в августе 2020 года пытался оспорить отзыв лицензии и два предписания ЦБ РФ. Вероятно, обжаловались те предписания, на основании которых вынесено решение регулятора. Все иски пока не рассмотрены. Тот, что касается отзыва лицензии, планируется рассмотреть 16 ноября. В рамках этого же спора будет рассмотрено заявление о незаконности назначения временной администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Народный банк» изначально был создан в Карачаево-Черкесии, но позже сменил адрес головного офиса на Москву.