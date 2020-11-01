Варшава, , 22:44 — REGNUM Руководство нефтегазовой компании Польши PGNiG подало заявку на пересмотр цены поставляемого Газпромом природного газа. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС.

«PGNiG воспользовалась предусмотренным в договоре правом и подала заявку в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» об изменении цены на газ», — приводит агентство заявление компании.

Как отметили в польской корпорации, каждая сторона контракта имеет право раз в три года подавать заявку на пересмотр цен, если для этого имеются рыночные основания.

Напомним, согласно контракту, Газпром поставляет польской PGNiG порядка 10 млрд кубометров природного газа ежегодно. Срок действия контракта истекает в 2022 году.