Москва, , 09:30 — REGNUM Представители российского бизнес-сообщества все активней принимают участие в инициативах, связанных с достижением Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Такой вывод содержится в первом Добровольном национальном обзоре достижения Россией ЦУР. Этот документ был представлен нашей страной на Политическом форуме высокого уровняв ООН июле этого года, его можно считать первой официальной оценкой государства положения дел в сфере устойчивого развития.

«Ряд крупных интернационализированных российских компаний уже успешно учитывает ЦУР в своих стратегиях, — пишут авторы (над отчетом работали представители Аналитического центра при Правительстве РФ, Минэкономразвития, МИДа и Росстата). — Реализация проектов бизнеса, способствующих устойчивому развитию по всем аспектам — экономическим, социальным, экологическим, — осуществляется коммерческими организациями как самостоятельно, так и в рамках членства в союзах и ассоциациях бизнес-сообщества».

Авторы обзора подкрепляют выводы данными, содержащимися в исследовании компании PricewaterhouseCoopers. В нем 66% опрошенных членов Советов директоров российских компаний ответили, что общая стратегия компании должна быть приведена в соответствие с ЦУР.

Авторы отмечают важность Национальной сети Глобального договора ООН — международной инициативы ООН для бизнеса— которая объединяет более 60 российских компаний и институтов, работающих почти в всех регионах страны.

«Среди них такие крупные глобальные игроки, как Роснефть, Внешэкономбанк, РУСАЛ, Норникель, РусГидро, АФК «Система», РЖД, Лукойл и Полиметалл, — говорится в обзоре. — И две компании из России — Сахалин Энерджи и ФосАгро — имеют высокий статус LEAD в Глобальном договоре ООН наравне с всего 40 другими глобальными компаниями во всем мире».

Важный институт

Отдельно в обзоре упоминается важность функционирования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Эта организация создала целый набор инструментов для практического применения принципов ответственного ведения бизнеса.

Среди них есть Социальная хартия российского бизнеса — документ, содержащий свод принципов ответственной деловой практики с опорой на Глобальный Договор ООН. Также РСПП ведет Библиотеку корпоративных практик, Национальный Регистр и библиотеку корпоративных нефинансовых отчетов, Индексы в области устойчивого развития и т.д.

Еще один инструмент оценки эффективности отечественных компаний, введенный РСПП, — конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость». Авторитетный конкурс проводится уже 23-ий год подряд, компании оцениваются в том числе и с точки зрения участия в достижении ЦУР.

Подведение итогов очередного конкурса состоялось 15 октября. В этот раз результат запомнился тем, что обладателем Гран-при во второй раз стала компания ФосАгро. И это при том, что сам Гран-при вручается лишь второй раз.

В статусе LEAD

«Эта победа — заслуга каждого работника, всего многотысячного трудового коллектива ФосАгро, — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. — Так совпало, что съезд РСПП и вручение наград конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проходит спустя несколько дней после дня рождения компании ФосАгро. Компании исполнилось 19 лет, и мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому. Самое главное — благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях, нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. В условиях пандемии мы не сбавили обороты — компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды. Мы приложим все усилия, чтобы вновь подтвердить высокое звание одного из лидеров российского бизнеса».

Жюри оценивало деятельность российских компаний в прошлом году. В 2019 ФосАгро за приверженность Глобальному Договору ООН и его Десяти принципам ответственного ведения бизнеса был присвоен статус компании-лидера платформы — Global Compact LEAD.

В этом году Организация Объединенных Наций подтвердила ПАО «ФосАгро» статус компании-лидера Глобального договора ООН и признала компанию одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития.

В принятой в прошлом году стратегии развития ФосАгро до 2020 года соответствие принципам устойчивого развития декларировано как одна из главных целей компании.

В партнерстве с ФАО компания продолжает работу над проектом по повышению навыков фермеров в области устойчивого управления почвами и расширению возможностей национальных почвенных лабораторий в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке (этот проект был отмечен и в Добровольном национальном обзоре достижения Россией ЦУР).

«Ответственное и устойчивое использование удобрений является важнейшим элементом построения более совершенных, безопасных и устойчивых продовольственных систем, и они являются ключом к достижению продовольственной безопасности», — говорится в поздравлении, отправленном секретарем Глобального почвенного партнерства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Рональдом Варгасом в адрес Андрея Гурьева в связи с завоеванием Гран-при конкурса РСПП.

«ФосАгро» продолжает поднимать планку в мировой индустрии, демонстрируя, как компания может производить экологически чистые удобрения, которые поддерживают более устойчивые продовольственные системы, — говорится в еще одном поздравлении — от Президента Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) — Компания уже давно демонстрирует свою приверженность устойчивому развитию, имея глобальный взгляд на такие вопросы, как поддержка экологически чистых и инновационных технологий для бизнеса и промышленности с привлечением научного потенциала. Именно благодаря ФосАгро была запущена программа «Зеленая химия для жизни», которую ФосАгро реализует совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК. Уже более семи лет программа поддерживает перспективных молодых ученых со всего мира в проведении исследований с использованием методов зеленой химии».

В поздравительной телеграмме, адресованной генеральному директору ФосАгро Андрею Гурьеву, Президент Международного Совета по науке проф. Дайя Редди поздравил всех сотрудников компании со значительным достижением и подчеркнул, что «ФосАгро давно демонстрирует свою приверженность идеям устойчивого развития, поддерживая создание и внедрение безопасных для окружающей среды передовых технологий в реальном секторе экономики».

Роль ФосАгро как ключевого игрока мировой отрасли минеральных удобрений в своем поздравлении в связи с абсолютной победой в конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» отметил и Президент итальянского межуниверситетского консорциума INCA, руководитель совместного проекта ФосАгро и ИЮПАК «Летние школы по зеленой химии», Профессор Пьетро Тундо: «ФосАгро, являясь ответственным производителем экологически чистых питательных веществ для растений, продолжает вносить значительный вклад в достижение глобальной продовольственной безопасности и устойчивого развития. В последние годы, российская отрасль минеральных удобрений претерпела быстрые и впечатляющие преобразования, и ФосАгро возглавила этот процесс».

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