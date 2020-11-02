Чебоксары, , 05:39 — REGNUM В Чебоксарах может обанкротиться компания «Комплектмонтажгрупп», ответчик пытается взыскать более 42 млн рублей. Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявителем выступает общество «Маштех», ответчиком является компания «Комплектмонтажгрупп», обе организации — из Чебоксар. Истец требует признать ответчика банкротом, заявив об исковых требованиях в размере 42 556 154 рубля 22 копейки.

Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Комплектмонтажгрупп» зарегистрировано в 2016 году в Чебоксарах, уставной капитал составляет 10 тыс. рублей, учредитель — Семен Рыжов. Заявленный основной вид деятельности — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.