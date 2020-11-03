Димитровград, Ульяновская область, , 06:09 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области выделяются более 4,7 млн рублей на установку «недостающих» дорожных знаков. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городские дороги». Победитель аукциона должен будет выполнить работы по установке (монтажу) недостающих средств дорожного движения в Димитровграде по проспектам Ленину и Автостроителей.

Согласно документу, речь идёт, в частности, об установке опор (пешеходных ограждениях) и дорожных знаков, гарантийные сроки на них составляют соответственно 15 лет и два года. При заключении контракта работы должны быть завершены к 26 декабря 2020 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 4 747 922 рублей 40 копеек. Данные средства предусмотрены в региональном бюджете на 2021 год (3 323 545,68 рубля) и муниципальной казне (1 424 376,72 рубля).