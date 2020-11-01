Москва, , 11:49 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило более 24,6 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Медики в защитных костюмах Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В постановлении сказано, что около 8,7 млрд рублей выделяется до конца 2020 года для обеспечения выплат стимулирующего характера «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь зараженным коронавирусом SARS-CoV-2.

Кроме того, ещё 16 млрд рублей выделяtтся на стимулирующие выплаты за выполнение «особо важных работ» медицинским и иными работникам, которые участвуют в оказании медицинской помощи гражданам, зараженным коронавирусом SARS-CoV-2. Средства выделяются из резервного фонда правительства России.

Напомним, что по распоряжению президента России Владимира Путина всем медикам, которые работают с зараженными коронавирусом, положены дополнительные стимулирующие выплаты. Однако организация этих выплат, переданная на уровень регионов, сопровождалась многочисленными скандалами — местные власти старались всячески занизить эти выплаты или вовсе их не платить. Только вмешательство прокуратуры и Следственного комитета смогло несколько исправить ситуацию.