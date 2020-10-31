Петропавловск-Камчатский, 31 октября 2020, 18:17 — REGNUM Два 12-квартирных дома в отдалённом северном посёлке Лесная Тигильского района Камчатского края были возведены всего за три месяца. При этом придомовая территория полностью благоустроена, а внутри квартир сделан косметический ремонт.
Ключи от нового жилья сельчанам вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает официальный портал Камчатского края.
Строительство велось в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа». По условиям муниципального контракта срок передачи квартир муниципальному заказчику — 15 декабря 2021 года, но подрядчик завершил работы досрочно.
Новоселье здесь накануне праздновали специалисты социальной сферы, сельчане, стоящие на очереди на улучшение жилищный условий, а также жильцы аварийных домов. Так, в новую квартиру въехали Сюзанна Яганова и Анатолий Юлтыгин. Раньше они с двумя детьми жили у родителей.
Глава семьи в свою очередь больше всего рад тому, что водопровод теперь есть прямо в квартире и больше не нужно топить печь.
С начала реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа», помимо села Лесная, введено в эксплуатацию 10 жилых домов на 86 квартир общей площадью пять тысяч квадратных метров в селах Тиличики, Тымлат, Каменское, Седанка, Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка и Ковран. В ноябре будет сдан в эксплуатацию ещё один дом в селе Манилы Пенжинского района.