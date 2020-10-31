Петропавловск-Камчатский, , 18:17 — REGNUM Два 12-квартирных дома в отдалённом северном посёлке Лесная Тигильского района Камчатского края были возведены всего за три месяца. При этом придомовая территория полностью благоустроена, а внутри квартир сделан косметический ремонт.

Ключи от нового жилья сельчанам вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает официальный портал Камчатского края.

«Это первый такой проект, но далеко не последний. Теперь мы видим, что срок постройки домов в течение одного строительного сезона позволяет нам существенно нарастить объём, вводимого жилья. Именно такие цели я ставлю перед нашим строительным комплексом, именно такого принципа мы будем придерживаться на Северах, в Корякском округе: чтобы замена обветшавшего фонда происходила опережающими темпами. Также мы договорились, что по такой же технологии попытаемся спроектировать школу-сад, которую жители давно ждут. Сегодня мы видим, что эти дома становятся центром развития села, центром благоустройства и задают совершенно новый стандарт качества жизни в северных районах», — отметил Владимир Солодов.

Строительство велось в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа». По условиям муниципального контракта срок передачи квартир муниципальному заказчику — 15 декабря 2021 года, но подрядчик завершил работы досрочно.

Новоселье здесь накануне праздновали специалисты социальной сферы, сельчане, стоящие на очереди на улучшение жилищный условий, а также жильцы аварийных домов. Так, в новую квартиру въехали Сюзанна Яганова и Анатолий Юлтыгин. Раньше они с двумя детьми жили у родителей.

«Мы очень рады, что получили новую квартиру со всеми удобствами. До этого мы вчетвером проживали с родителями. Мы стояли в очереди — я должна была получить квартиру как молодой специалист — всё продвигалось очень долго, думала, что ещё несколько лет не получим жильё. Конечно, для нас стало приятной неожиданностью, что мы сейчас получили квартиру», — рассказала Сюзанна Яганова.

Глава семьи в свою очередь больше всего рад тому, что водопровод теперь есть прямо в квартире и больше не нужно топить печь.

«Радует, что в такие короткие сроки сделали такие хорошие дома. Посмотрим, как зимой — говорят, тепло в них будет. Здесь все удобства, и воду таскать домой не надо больше», — добавил Анатолий Юлтыгин.

С начала реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа», помимо села Лесная, введено в эксплуатацию 10 жилых домов на 86 квартир общей площадью пять тысяч квадратных метров в селах Тиличики, Тымлат, Каменское, Седанка, Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка и Ковран. В ноябре будет сдан в эксплуатацию ещё один дом в селе Манилы Пенжинского района.