Москва, , 17:07 — REGNUM

В Москве объявлены имена 62 победителей Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Победителями стали 62 участника из 29 регионов России. Их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

«Конкурс направлен на решение двух основных задач: во-первых, на поиск людей, которые хотят реализовать себя в этой сфере. Во-вторых, на поиск проектов в области туризма, прежде всего, внутреннего туризма. И проекты, которые мы сегодня увидели, очень интересные, хорошо проработанные. Уверен, они будут развивать нашу туристическую отрасль», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он анонсировал старт второго сезона конкурса: «Мы приняли решение, что конкурс «Мастера гостеприимства» будет продолжаться. Как и в других проектах, которые реализуются на платформе «Россия — страна возможностей», перед запуском нового сезона мы обязательно проанализируем обратную связь от участников, от экспертов, от наших партнеров. Мы уже успели пообщаться с наставниками конкурса, попросили их дать свои предложения о том, что можно изменить, что можно улучшить, поэтому изменения в конкурсе точно будут. Мы хотим его сделать еще более практичным, предоставить больше возможностей участникам, но как это будет происходить, мы будем решать по окончании конкурса с участием всех, кто принимал в нем активную роль».

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Финалистов конкурса поприветствовала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова: «Все участники конкурса — уже победители. Вклад каждого из вас делает сферу гостеприимства необходимой людям. Ваш энтузиазм и профессионализм — главное, от чего зависит успех нашей отрасли. Путешествовать по своей стране — самый увлекательный способ узнавать лучше ее историю, людей, природу. Благодаря нашей работе люди открывают для себя многие места заново, а в каких-то регионах бывают впервые. Это служит источником вдохновения и делает нашу жизнь наполненной и интересной».

От имени главы Ростуризма Зарины Догузовой Елена Лысенкова пригласила авторов 10 проектов, отобранных Ростуризмом, на персональную встречу в Федеральное агентство по туризму.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев объявил о присуждении грантовой поддержки четырем проектам, разработанным финалистами конкурса, на общую сумму 5 005 000 рублей.

«Победа в грантовом конкурсе Росмолодежи откроет для финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» новые возможности для дальнейшей деятельности. Молодые люди получат дополнительную поддержку, направленную на саморазвитие, реализацию проектов и вклад в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации. Это очень важно и ценно, потому каждый из грантополучателей вносит определенный вклад в решение актуальных вопросов на своей территории», — отметил он.

«Россия — страна возможностей» — одна из лучших площадок в стране, я уверен, что количество партнеров проекта будет увеличиваться. Эффективность таких событий она предельно большая за счет синергии взаимодействия государства, бизнеса и общественных организаций», — сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Дорогие мастера! Это был замечательный и очень яркий год вместе с вами! Встречи, насыщенные идеями, обсуждением и акселерацией проектов. Кадры — самое главное в туризме, как и в любой отрасли, и очень приятно, что конкурс собрал людей, заряженных идеями развития индустрии гостеприимства. Вместе с вами мы задали очень высокую планку. Все региональные полуфиналы и финал прошли на «отлично». Я бы хотел поблагодарить глав регионов и руководителей профильных министерств, которые не просто помогли нам провести мероприятия, но и уже включились в реализацию представленных на конкурс проектов. Для всех нас конкурс стал настоящей школой, академией мастерства. Мы учились друг у друга. И уверен, что теперь многие из вас будут передавать эти знания, заряд и любовь к профессии», — отметил наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

Участники также выиграли поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, а также 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру. Кроме того, по результатам конкурса лучшие участники получили приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.

Напомним также, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».