Москва, , 15:27 — REGNUM Постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской и Владимирской областях подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба правительства РФ.

В пояснительной записке указывается, что в городском округе Домодедово Московской области откроется ОЭЗ «Максимиха», где «предполагается реализовать инвестпроекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр».

Также в 2029 году на территории данной ОЭЗ должно быть создано как минимум 530 рабочих мест, на это прогнозируется затратить около 10 млрд рублей в качестве инвестиций.

Кроме того, отмечается, что в Ковровском районе Владимирской области создадут ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1», где будут предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, и завод среднего машиностроения.

Уточняется, что на территории данного ОЭЗ создадут свыше 500 рабочих мест, а в регион будет привлечено около 2,6 млрд рублей инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупный свиноводческий комплекс полного цикла планируют открыть в Скопинском районе Рязанской области в 2021 году.