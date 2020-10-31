Симферополь, , 12:55 — REGNUM Запасы подземных вод на территории Крыма достаточно большие, именно они должны стать основным источником питьевой воды для населения полуострова, опреснение воды — это запасной вариант. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе поездки в Крым 31 октября.

«Мы на следующей неделе проведем еще одно совещание со всеми потенциальными участниками этого процесса, еще раз взвесим, посчитаем, во что это обойдется: кроме самой установки нужно посмотреть выпуск в море достаточно глубокий этого рассола, как подача в сеть произойдет, как подача электроэнергии — они достаточно энергоемкие. Мы этот вариант ни на один день не останавливаем, прорабатываем, просчитываем, делаем технико-экономическое обоснование — это как запасной вариант, чтобы в случае недостатка воды мы могли его запустить сразу в работу», — цитирует Хуснуллина Крыминформ.

В качестве основного источника для обеспечения населения питьевой водой рассматриваются подземные источники, которых, по оценкам специалистов, достаточно.

«Росгеология пока на основании данных разведки, ещё которые были произведены при Советском Союзе, говорят, что запасы достаточно большие. Называются разные цифры — 1,3 млн — 1,7 млн», — добавил Хуснуллин.

По его словам, в конце декабря будет проведено бурение на существующих скважинах. Что позволит оценить объёмы возможного забора воды. Также будут изучаться дополнительные месторождения, которые есть на картах, но не разведаны. Вице-премьер правительства оговорился, что к работе будут привлекать и ученых-экологов.

«Давайте мы сначала пробуримся и начнём эксплуатировать, поймём, какой запас и какое количество качество воды», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, Марат Хуснуллин прибыл с рабочей поездкой в Крым 30 октября по поручению президента России Владимира Путина для оценки ситуации с водоснабжением на полуострове. Накануне он работал в Севастополе.