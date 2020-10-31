Симферополь, 31 октября 2020, 12:55 — REGNUM Запасы подземных вод на территории Крыма достаточно большие, именно они должны стать основным источником питьевой воды для населения полуострова, опреснение воды — это запасной вариант. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе поездки в Крым 31 октября.
В качестве основного источника для обеспечения населения питьевой водой рассматриваются подземные источники, которых, по оценкам специалистов, достаточно.
По его словам, в конце декабря будет проведено бурение на существующих скважинах. Что позволит оценить объёмы возможного забора воды. Также будут изучаться дополнительные месторождения, которые есть на картах, но не разведаны. Вице-премьер правительства оговорился, что к работе будут привлекать и ученых-экологов.
Как сообщало ИА REGNUM, Марат Хуснуллин прибыл с рабочей поездкой в Крым 30 октября по поручению президента России Владимира Путина для оценки ситуации с водоснабжением на полуострове. Накануне он работал в Севастополе.