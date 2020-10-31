Архангельск, , 12:04 — REGNUM В Архангельской области численность безработных за год увеличилась на 19,3 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

«По данным на 1 октября 2020 года официально зарегистрированы в органах службы занятости населения в качестве безработных 27,6 тыс. человек, или 5% рабочей силы. По сравнению с 1 октября 2019 года численность безработных граждан увеличилась на 19,3 тыс. человек», — сообщили в Архстате.

Вакансий в регионе меньше, чем безработных — на одно рабочее место приходится 2,1 соискателя.