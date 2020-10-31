Милан, Италия, , 00:23 — REGNUM С февраля 2020 года число официально оформленных занятых рабочих мест в Италии сократилось на 130 тысячи, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 30 октября.

Эксперты ранее оценивали число граждан, оставшихся без работы, в несколько сотен тысяч (до миллиона человек).

Столь существенная разница объясняется тем, что в сферах, по которым особенно сильно ударил коронакризис (туризм, общественное питание), у большинства сотрудников — в лучшем случае временные трудовые контракты.