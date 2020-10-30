Лондон, , 23:16 — REGNUM Один из крупнейших мировых финансовых конгломератов Barclays объявил, что 27 октября успешно произвел эмиссию «зеленых облигаций» на сумму £400 млн с особым намерением поддержать продукты и инициативы, связанные с защитой климата.

Здание банка Barclays в Лондоне Håkan Dahlström

Об этом 30 октября сообщает Business News Wales.

Средства будут выделены на рефинансирование отвечающих климатическим критериям жилищных ипотечных активов в Великобритании.

Зеленые облигации 2020 года, срок погашения которых наступает в 2026 году, вызвали большой интерес институциональных инвесторов, поскольку объем их заявок составил более £2 млрд, что превышает подписки в пять раз. Они предлагают доходность в 1,70%.

Собранные средства будут направлены на финансирование и/или рефинансирование ипотечных кредитов на энергоэффективную жилую недвижимость в Англии и Уэльсе, взятых в течение последних трех лет. Более половины собранных средств будет направлено на рефинансирование ипотечных кредитов Barclays Green Home Mortgage Product +, которые предлагаются клиентам со скидкой при условии, что их собственность соответствует определенным порогам энергоэффективности.

Barclays является давним участником рынка зеленых облигаций. В 2015 году банк объявил об одном из крупнейших инвестиционных обязательств по зеленым облигациям в мире — до £2 млрд, а в 2017 году выпустил свои первые британские зеленые облигации, используемые для финансирования внутренних ипотечных жилищных активов.

В 2019 году Barclays увеличил свои обязательства по инвестированию в зеленые облигации, сигнализируя тем самым о намерении со временем инвестировать до £4 млрд в зеленые облигации. Он также обязался предоставить £100 млрд зеленого финансирования к 2030 году. С 2015 года Barclays также был очень активным андеррайтером ESG Bonds через свой инвестиционный банк, заключив сделки на сумму более $40 млрд.

Зеленые облигации 2020 года получили сертификат Climate Bonds Initiative. Кроме того, у Barclays есть независимая оценка его облигаций 2019 года от Carbon Trust, который выступил в качестве гаранта того, что ценные бумаги соответствуют Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынка капитала 2018 года.

Саша Виггинс, руководитель группы по государственной политике и корпоративной ответственности Barclays, так прокомментировал эмиссию 2020 года:

«Barclays является ведущим участником рынка зеленых облигаций более пяти лет, и высокий спрос на наши зеленые облигации 2020 года подчеркивает сохраняющийся высокий уровень интереса к ценным бумагам, которые используются для финансирования деятельности, не наносящей ущерба окружающей среде. Средства, которые мы собрали сегодня, будут и далее поддерживать развитие нашего портфеля зеленой ипотеки — в частности, ипотечного продукта для «зеленых домов», который стал популярнее любого из последних ипотечных продуктов Barclays с момента его запуска в 2018 году. Мы ускоряем переход к низкоуглеродной экономике, стремясь предоставить £100 млрд зеленого финансирования к 2030 году и путем инвестирования £175 млн в течение пяти лет в инновационные зеленые компании».

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