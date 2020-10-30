Неаполь, Италия, , 21:01 — REGNUM Представители руководства неаполитанского завода Whirlpool в пятницу, 30 октября, вновь подтвердили, что с 1 ноября производство будет прекращено.

Представители профсоюзов снова потребовали от представителей американской компании соблюдать свои обязательства, а премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство готово оказать Whirlpool любую помощь.

Оба обращения были проигнорированы.

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