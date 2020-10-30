Москва, , 19:41 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в сентябре 2020 года увеличился на 5,8% в годовом выражении и составил 15 018 рублей. Об этом сообщается в новом докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

По сравнению с предыдущим месяцем средний размер назначенных пенсий в сентябре вырос на 0,2%. За период с января по сентябрь показатель вырос на 5,8% в годовом выражении.

Реальный размер пенсий (с поправкой на инфляцию) в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом и на 2% — по сравнению с сентябрём прошлого года. За январь — сентябрь реальный размер пенсий увеличился на 2,7% в годовом выражении.