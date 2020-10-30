Москва, , 19:36 — REGNUM Предложение по поставкам Роскосмосом кислорода для его использования в медицинских целях поступило в Минпромторг РФ, написал 30 октября глава космической корпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

Рогозин «Наши предложения по поставкам чистейшего кислорода для медицинских целей передали в Минпромторг».

https://twitter.com/Rogozin/status/1322205862946025472

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр торговли Денис Мантуров заявил, что промышленные предприятия России, производящие кислород в технических целях, готовы переориентироваться при необходимости на поставки медицинского кислорода.

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