Пекин, , 19:08 — REGNUM Китай стал первой крупной экономикой в мире, возобновившей рост после эпидемии коронавируса. Об этом 30 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на ряд заявлений, которые на пресс-конференции в Пекине сделал заместитель председателя Государственного комитета КНР по делам развития и реформ Нин Цзичжэ.

По словам высокопоставленного чиновника, такой результат был обеспечен эффективными и своевременными мерами профилактики и контроля эпидемии, которые позволили нормализовать социально-экономический порядок в стране. По мере нормализации эпидемиологической обстановки были приняты масштабные меры для восстановления производственной сферы и других отраслей экономики. В центр было поставлено обеспечение занятости и расширения рыночной активности, что позволило стабилизировать социальную обстановку. Нормализации ожиданий населения способствовало и расширение открытости китайской экономики, включая внешнюю торговлю и инвестиции.

Ранее отмечалось, что начиная со второго квартала в экономике КНР начался все более разгоняющийся рост.