Москва, , 02:08 — REGNUM В 2021 году в России может подорожать стоимость телекоммуникационных услуг. Об этом 30 октября заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью РБК.

За компьютером Glenn Carstens-Peters

В качестве причин удорожания интернета Осеевский назвал рост трафика и обязанность исполнять «закон Яровой». В то же время на рынке телекоммуникационных услуг России развита конкуренция, что позволит сдержать рост цен, полагает глава «Ростелекома».

"Повышение какое-то будет, но я не думаю, что это будет на уровне 20%, может быть, это даже не будет 10%», — сказал Осеевский.

Как сообщало ИА REGNUM, экономист спрогнозировал рост цен на продукты питания в России к Новому году.

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