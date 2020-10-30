30 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 18:33 — REGNUM Помните, 28 сентября Владимир Путин встречался с главой УФАС РФ Игорем Артемьевым, где первая часть встречи была посвящена вопросам реализации госимущества. Тогда руководитель антимонопольного ведомства сказал, что сейчас «по реализации имущества существует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество — конфискат это будет, лес или земля, или какое‑то другое государственное имущество — продаётся по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдёт этих объявлений. В результате всё это достаётся отдельным лицам, и всё это проплывает мимо казны». Выходом из ситуации он назвал, «во‑первых, создание единого сайта продажи госимущества», мол, если уж государство приняло решение о том, чтобы продавать это имущество, продать его нужно подороже. Для того чтобы запустить такой проект, по словам Артемьева, достаточно внести буквально пять строк в существующие 50 законодательных актов (такой законопроект на тот момент, как заметил глава УФАС, уже был готов), которыми «всё перевести в электронный формат — либо электронный конкурс, либо электронный аукцион, — и на едином сайте любой гражданин, компания должны прочитать о продаже абсолютно любого имущества по любому законодательству». При этом он посетовал: «Вот я, например, за свою жизнь не видел ни одного объявления о продаже конфиската и ни разу в жизни не видел ни одного объявления о продаже вещдоков с истекшим сроком хранения — это лимузины, дачи. Где они все?»

Игорь Артемьев Kremlin.ru

Глава государства назвал эту идею правильной, подчеркнув, что «современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро, эффективно». И вот, судя по сообщению, опубликованному на днях изданием «Коммерсантъ», Минфин решительно пошел в наступление для решения этой задачи. Решать накопившиеся проблемы неэффективного и непрозрачного управления госимуществом Минфин и Росимущество, которое в начале этого года перешло от Минэкономики в ведение главного финансового ведомства страны, намерены цифровизацией учета и консолидацией в руках агентства управленческих полномочий по всем госАО и ФГУПам. Предложение об этом ведомство уже направило в правительство, о чем на заседании круглого стола в Совете Федерации заявил глава департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов. Сейчас, по его словам, «корпоративное управление является разрозненным, и такая система представляется неоптимальной». Для повышения эффективности управления госАО и ФГУПами, помимо централизации полномочий в Росимуществе, Минфин намерен ужесточить контроль над выполнением топ-менеджментом госАО критериев эффективности KPI. Предполагается, что среди них будут показатели долговой нагрузки, рентабельности инвестированного и собственного капитала, бесперебойности и безопасности услуг. Одновременно Минфин намерен отказаться от директивного управления госкомпаниями со 100-процентным участием государства в пользу нормативного. В части учетной политики идут работы по развитию Единой системы управления государственным имуществом и интеграции ее данных с системами бюджетного учета (в частности — для обмена сведениями с Федеральным казначейством при передаче ему сайта торгов госимуществом). Меры должны обеспечить учет имущества с момента его выявления до реализации на торгах и поступления средств от приватизации в бюджет.

То есть, таким образом, получается, что та самая единая платформа, о которой вел речь Игорь Артемьев, будет, как предполагает Минфин, контролироваться именно им. В принципе, звучит это всё красиво и, действительно, правильно. Тем более что и присутствовавший на заседании аудитор Счетной палаты (СП) Андрей Батуркин подкрепил своим обоснованием предлагаемую Минфином инициативу, сказав, что по итогам 2019 года госаудиторы после проведенной Росимуществом инвентаризации выявили 18 тыс. объектов, которые не состоят в реестре ведомства, предложив по итогам инвентаризации передать ряд объектов в регионы для вовлечения в оборот и эффективного управления. Правда, как отмечают в Росимуществе, прибыльные активы и сейчас вовлечены в оборот, принимать же неликвидные — регионы не заинтересованы.

Министерство финансов России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так вот, звучит это правильно и обоснованно. Но есть некоторые жирные «но»! Во-первых, судя по тому, каким образом правительство РФ, о чем в апреле сообщало издание «Коммерсантъ», распределило полномочия в управлении госимуществом между Минэкономразвития и Минфином, после передачи последнему Росимущества регулятором корпоративных отношений все-таки является первое ведомство. Сейчас же предложение Минфина, касающееся централизации полномочий в Росимуществе, предполагает перетягивание доставшихся Минэкономразвития остатков «одеяла» на Минфин. То есть финансовое ведомство опять заступает на «чужую территорию»? А во-вторых, получив опять же в рамках все того же распределения полномочий обязанность отвечать за инвестиционные программы, есть вероятность, что Минфин, одновременно являющийся регулятором фискальной политики, может довести любое госимущество «до ручки», а затем как неликвидный актив выставить его на приватизацию, так сказать, для того, чтобы найти более эффективного частного управленца, чем государство. Отметим, как сообщало издание, до наведения порядка в учете Росимущество не планирует расширения приватизации, однако после инвентаризации объектов ведомству, вероятно, предстоит кратно увеличить объемы списания неликвидных активов по аналогии с объектами незавершенного строительства. Пока же число неликвидных объектов продолжает расти, свидетельствуют данные агентства. Так что гарантии того, что госимущество, доведенное самим же Минфином «до ручки», не уйдет с молотка, нет. Что-то это напоминает. Уж не ЦБ ли?