30 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Галина Смирнова, , 18:26 — REGNUM Интересно, что на инвестфоруме «Россия зовет!» глава Минфина Антон Силуанов, подтвердив свое прежнее намерение повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и возможное расширение программы приватизации не ради пополнения бюджета, а ради качественных изменений экономики, подчеркнул, что решение о повышении налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и отмене ряда льгот по НДПИ и экспортной пошлине может принести бюджету порядка 290 млрд рублей допдоходов. На деле, по словам министра, эти доходы «нейтральны для бюджета» и, по сути, являются структурными изменениями, мол, в период таких сложных моментов нужны именно структурные изменения, а изменения в налоговой политике — как раз и есть те структурные изменения, которые необходимо проводить. Если уж настолько «нейтральными» для бюджета выглядят эти 290 млрд рублей, то что уж так Минфин откровенно переходит дорогу, по сути, поручениям президента, теперь еще и вступая в противоречия с принятыми поправками к Конституции. Если вопрос с обеспечением школьников горячим питанием можно считать решенным в силу личного вмешательства Владимира Путина, то вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам остается открытым. Единственным оправданием противостояния Силуанова данному вопросу может быть только предположение о том, что сегодняшние работающие пенсионеры — это достаточно обеспеченная категория людей. Это люди, которые, в принципе, сегодня себя неплохо чувствуют с точки зрения здоровья, имеют неплохие связи, как и, соответственно, возможность официально работать, что сегодня, кстати, уже является роскошью для многих даже молодых россиян. Согласитесь, те пенсионеры, которые считают копейки до следующей получки, скорее могут подрабатывать: вряд ли их заработки являются официальными, как и приносящими высокий стабильный доход. Для них и прибавка одной тысячи рублей — в радость. К сожалению. К остальной же категории могут относиться вполне обеспеченные пенсионеры, не только имеющие какой-то инвестиционный доход или накопления, но и работающие в каких-то госучреждениях. Внести ясность мог бы Минтруд, но он не спешит публиковать статистику на этот счет. Между тем закон есть закон, тем более такой, как Конституция, и более того — при наличии запроса на расширение социальной поддержки противостояние Минфина, действительно, как замечают эксперты, выглядит неадекватным. В любом случае деньги, полученные при индексации, люди «отнесут» в экономику, может быть, помогут детям.

ПФР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но вернемся к нефтянке.

Отмена льгот для нефтяной отрасли может сказаться на реализации инвестпрограмм добытчиков нефти, что, в принципе, сейчас, пока еще в отсутствие трансграничного углеродного налога, нежелательно. Более того, Минфин, в ведение которого от Минэкономики перешло Росимущество, теперь имеет полномочия в вопросах дивидендной политики и инвестпрограмм при распоряжении госимуществом. Напомним, по сообщению издания «Коммерсантъ», спустя три месяца после указа президента о переходе Росимущества из ведения Минэкономики в Минфин правительство утвердило полномочия министерств в управлении госимуществом. Регулятором корпоративных отношений остается Минэкономики, тогда как Минфин получил весь имущественный блок и полномочия действовать от лица РФ в госкомпаниях, в частности в вопросах дивидендной политики и инвестпрограмм. При этом конфликт между интересами Минфина как собственника имущества и фискального ведомства сохранится. Получается, что сейчас Минфин отменой льгот для нефтяной отрасли приоритетным вопросом рассматривает никак не реализацию инвестпрограммы, которая в будущем могла бы сказаться на дивидендной политике в пользу бюджета. Итого мы имеем — «старые песни о главном», когда фискальная политика душит бизнес, способствуя в будущем росту безработицы и снижению спроса на товары.