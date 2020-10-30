Севастополь, , 17:42 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил подрядчику строительства канализационных очистных сооружений (КОС) «Южные» в Севастополе скорректировать график работ. Об этом сам Хуснуллин сообщил журналистам 30 октября в ходе поездки в Севастополь.

«Подрядчик просит 2024 год окончания, но мы все-таки требуем, чтобы сроки были скорректированы не позже декабря 2023 года», — цитирует Хуснуллина «Новый Севастополь».

Вице-премьер правительства РФ добавил, что на данный момент силы на объекте мобилизованы, ведётся корректировка проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, проект канализационных очистных сооружений «Южные» предусматривает строительство 607 км сетей напорных самотечных коллекторов, 33 канализационных насосных станций, 11 канализационных очистных сооружений и входит в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Контракт на их строительство был заключён в 2017 году, однако весной 2018 года у ПАО «ОФК Банк», в котором подрядчик открыл расчётный счёт для перечисления аванса по контракту, была отозвана лицензия. Летом 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство данных КОС. Нового подрядчика искали до августа 2020 года. В сентябре этого года правительством Севастополя было принято решение о выделении аванса подрядной организации.

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