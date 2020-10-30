Нью-Йорк, США, , 17:17 — REGNUM Котировки компании Apple просели почти на 5% на премаркете Уолл-стрит из-за отчета о резком падении продаж в Китае.

Apple Jared Smith

Согласно отчету технологического гиганта, продажи смартфонов iPhone в регионе за последний квартал сократились на 29%, что является самым сильным спадом за последние три года.

Падение Apple уже вызвало общий спад на Уолл-стрит — на открытии рынка основные индексы фондового рынка США просели на 0,3−0,7%.

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