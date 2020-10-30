Нью-Йорк, США, , 17:07 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги 30 октября на фоне продолжающейся пандемии и неопределенности перед выборами президента США.

На открытии сессии индекс Dow Jones упал на 86,84 пункта (0,33%), до 26 572,27 пункта, индекс S&P 500 упал на 15,85 пункта (0,48%), до 3294,26 пункта, индекс Nasdaq упал на 82,12 пункта (0,73%), до 11 103,47 пункта.

Настроение рынка также «испортили» отчеты и прогнозы в отношении ряда крупных технологических компаний, от которых инвесторы ожидали большей прибыли.

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