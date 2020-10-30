Ханты-Мансийск, , 16:46 — REGNUM В Югре прожиточный минимум на душу населения в среднем составил в III квартале 2020 года 16 306 рублей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Решение принято правительством Югры на основании потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги и расходы по обязательным платежам и сборам.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в регионе составил в III квартале 2020 года 17 544 рубля, для пенсионеров — 13 242 рубля, для детей — 16 407 рублей.

Во II квартале прожиточный минимум в Югре составлял в среднем на душу населения — 16 281 рубль, для трудоспособного населения — 17 500 рублей, для пенсионеров — 13 236 рублей, для детей — 16 306 рублей.