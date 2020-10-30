Белгород, , 16:43 — REGNUM Главную питающую подстанцию Белгорода ввели 30 октября в эксплуатацию после реконструкции. Запуск объекта, расположенного на территории Новосадовского сельского поселения Белгородский района, в режиме видеоконференции провели министр энергетики РФ Александр Новак и первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Подстанция 330 кВ в Новосадовом — одна из двух питающих центров Белгорода и всего региона. От неё получают электроэнергию свыше 1,5 млн потребителей, объекты социального назначения, а также крупные промышленные предприятия: «Лебединский ГОК», «Энергомашстрой ХК», «Белгородский станкоремонтный завод», «Комбинат железобетонных изделий», «Яковлевский рудник» и многие другие. После реконструкции мощность подстанции составила 500 мегаватт, здесь реализована возможность автоматизированного дистанционного управления объектом.

По данным правительства Белгородской области за последние семь лет компания «Россети» инвестировала в регион более 14 млрд рублей.