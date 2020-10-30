Москва, , 16:20 — REGNUM В большинстве регионов РФ глубина кризиса, в котором оказался отельный бизнес, очень большая, и там идёт сокращение персонала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что в октябре 2020 года объем продаж российских отелей снизился на 60%.

«Такая статистика выглядит правдоподобно и серьёзно. Но это средняя температура по больнице. Есть огромные различия по регионам. В некоторых (Сочи, Геленджик, Крым, Алтай, Калининград и прочих) летом и осенью отели показали рекордные результаты и захлебнулись от наплыва российских туристов. В каких-то регионах (к примеру, в Мурманской области) отели неплохо перебивались случайными заработками (карантины, обсервации и т. п.). В остальных регионах глубина кризиса очень большая, идёт сокращение персонала» . Николай Пальченко

По его словам, в перспективе очень многое зависит от того, когда откроется азиатский рынок туризма и в Россию снова поедут, в первую очередь китайцы.

«Отрасль очень надеется, что это произойдёт в начале года. Если нет, то потери будут большими, и ситуация усугубится ещё сильнее. Все запасы прочности, подушки безопасности будут исчерпаны». Николай Пальченко

Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании «Платформа ОФД», сообщило, что объем продаж российских отелей в октябре снизился на 60%.