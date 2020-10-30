Москва, 30 октября 2020, 16:20 — REGNUM В большинстве регионов РФ глубина кризиса, в котором оказался отельный бизнес, очень большая, и там идёт сокращение персонала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что в октябре 2020 года объем продаж российских отелей снизился на 60%.
По его словам, в перспективе очень многое зависит от того, когда откроется азиатский рынок туризма и в Россию снова поедут, в первую очередь китайцы.
Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании «Платформа ОФД», сообщило, что объем продаж российских отелей в октябре снизился на 60%.