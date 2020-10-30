Москва, 30 октября 2020, 16:17 — REGNUM Граждан РФ беспокоит неопределенность информации о возможности введения новых ограничений, и поэтому те из них, кто склонен к осторожности, решили восполнить свои запасы товаров первой необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Так он прокомментировал новость о том, что почти треть жителей РФ начали закупать товары впрок на случай введения новых ограничений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист НИУ ВШЭ объяснила, действительно ли РФ столкнулась с ажиотажным спросом.
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