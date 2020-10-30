Москва, 30 октября 2020, 16:16 — REGNUM В настоящее время, планируя свои расходы, гражданам РФ лучше не делать того, что можно временно отложить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявила ведущий эксперт Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Марина Красильникова. Так она прокомментировала новость о том, что жители РФ начали закупать впрок товары первой необходимости, опасаясь новых ограничений в связи с пандемией.
Как подчеркнула экономист, для семей, которые ориентируются на соблюдение карантинных мер и сокращение присутствия в публичных местах (магазинах в том числе), вполне естественно изменять модели поведения, в том числе увеличивать объемы покупок и сокращать их частоту.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что те ограничения, которые власти РФ вводили весной 2020 года, были излишне жесткими.
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