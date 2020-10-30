Москва, , 16:16 — REGNUM В настоящее время, планируя свои расходы, гражданам РФ лучше не делать того, что можно временно отложить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявила ведущий эксперт Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Марина Красильникова. Так она прокомментировала новость о том, что жители РФ начали закупать впрок товары первой необходимости, опасаясь новых ограничений в связи с пандемией.

Марина Красильникова «Повышенный платежеспособный спрос весной этого года был связан не только с пандемией, но и со скачком валютного курса в феврале-марте. Сейчас же проблемой является скорее низкий уровень платежеспособного спроса населения и неопределенность его восстановления. Однако, ориентируясь на сократившиеся возможности населения по покупкам товаров и услуг, поставщики сокращают предложение, и это может создавать локальные дисбалансы (как, например, это происходит на рынке массовых моделей легковых авто)».

Как подчеркнула экономист, для семей, которые ориентируются на соблюдение карантинных мер и сокращение присутствия в публичных местах (магазинах в том числе), вполне естественно изменять модели поведения, в том числе увеличивать объемы покупок и сокращать их частоту.

Марина Красильникова «Вряд ли стоит называть это ажиотажным спросом. Ускоренные потребительские расходы способствуют восстановлению розничного товарооборота. Этой весной торговля в целом вполне справилась с удовлетворением такого повышенного спроса. И сейчас будет только рада нарастить объемы продаж. Совет: в условиях неопределенности лучше не делать того, что можно отложить. К инвесторам в льготную ипотеку это не относится, но у них свои проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что те ограничения, которые власти РФ вводили весной 2020 года, были излишне жесткими.

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