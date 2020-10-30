Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков 30 октября встретился с представителями компаний и агрегаторов, предоставляющих услуги такси. В ходе встречи министр и транспортники пришли к пониманию необходимости оснащения автомобилей такси защитными экранами, а также обсудили ряд компромиссов, связанных с реализацией требований, которые внесены в указ губернатора об особом режиме.

В первую очередь, Василий Старков подчеркнул, что главная цель установки защитного экрана — снизить риски перемещения прямого воздушного потока между водителем и пассажиром при разговоре или чихании, поэтому на первое время устройство, которое необходимо установить в автомобиле, может быть из недорогих простых материалов.

«Нет никаких требований к материалу или конфигурации экрана. Это может быть обычная прозрачная пленка или тонкий пластик, натянутые между креслами. Вчера я сам лично попробовал оборудовать автомобиль таким экраном, у меня на это ушло пять минут», — сказал министр.

По его словам, разговор показал, что организации, предоставляющие услуги такси, готовы работать, проводить профилактические мероприятия, и к каким-то сбоям в работе такси нововведения не приведут.

Инспектор по особым поручениям отделения технического надзора областной Госавтоинспекции Виталий Огаров подтвердил, что обсуждаемые варианты не являются изменениями в конструкции автомобиля, поэтому могут свободно устанавливаться в салоне транспорта. «С точки зрения правил дорожного движения защитный экран, представляющий собой временное съемное устройство, при наличии обоих боковых зеркал заднего вида не мешает обзору на дороге и не создает помех при вождении автомобиля», — подчеркнул Виталий Огаров.

Сейчас госавтоинспекторы, останавливая на дорогах такси с необорудованными салонами, разъясняют водителям новую норму и напоминают о необходимости в ближайшее время установить в автомобиле защитный экран.

Представители некоторых парков такси повышенного класса высказались, что не хотели бы терять интерьерные качества салонов своих автомобилей, поэтому, установив защиту из пленки, займутся вопросами ее замены на более прочные и качественные экраны. Однако уже сейчас многие представители компаний начали оборудовать автомобили временными устройствами.

Как рассказал директор ООО «Регион Транспорт» Тимур Худорожков, его компания еще две недели назад занялась вопросом оснащения своих автомобилей защитными экранами. По его словам, никаких трудностей при установке не возникло и, скорее всего, такую практику защиты водителя и пассажиров они возьмут на вооружение и в будущем году — в период роста респираторных заболеваний.

Еще раньше — весной — опыт установки защитных устройств внутри салонов автомобилей появился в другой компании. «У нас был совместный проект с одним из агрегаторов, когда мы возили врачей на домашние вызовы к пациентам. Тогда мы оборудовали около 20 автомобилей. Никаких жалоб со стороны пассажиров или водителей по поводу неудобства из-за наличия экрана к нам не поступало. Дезинфицируются они также легко, как и сам салон», — отметил директор «Первого таксомоторного парка» Петр Новиков.

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, который также принял участие во встрече, напомнил, что весной, в период первого подъема заболеваемости, ситуация с коронавирусом была менее критична. «Почти сразу были введены жесткие меры по ограничению бизнеса. А сейчас надо понимать, что власть делает все для того, чтобы какой бы ситуация сложной ни была, но все равно мы шли по принципу как можно меньших ограничений работы бизнеса. Эти рекомендации сделаны не для того, чтобы ухудшить вашу жизнь, а наоборот — сохранить вашу работу», — отметил он.

Участники встречи договорились о том, что соберутся повторно через неделю, чтобы подвести промежуточные итоги и обсудить нюансы в реализации требований указа. Участником следующей встречи, как и этой, станет Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

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