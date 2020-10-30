Москва, , 16:12 — REGNUM В период с 19 по 23 октября отраслях, ориентированных на внешний спрос фиксировалось ухудшение динамики входящих финансовых потоков. Об этом сообщается в специальном аналитическом материале Центрального банка России.

«Отклонение от «нормального» уровня увеличилось до — 16,1%», — отмечают авторы исследования.

Подобная динамика связана с отставанием в добыче нефти и газа. В среднем за четыре предыдущие недели оно достигло — 45,2%.

«Значительное отклонение объема входящих платежей вниз от «нормального» уровня по-прежнему наблюдается в нефтепереработке и металлургии: — 23,9 и — 29,4% в среднем за четыре недели соответственно», — сказано в документе.

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