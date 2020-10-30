Москва, 30 октября 2020, 16:00 — REGNUM В конце 2020 года российский автопром может получить импульс к росту продаж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал новость о том, что продажи новых машин в РФ за первые девять месяцев 2020 года снизились на 13,6%, до 1,15 млн единиц.
При этом, как пояснил экономист, говорить о полном возврате к докризисным объемам ранее конца 2021 года не представляется реальным.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что когда речь идет о поддержке российского автопрома, важно учитывать мировой тренд на переход к экологичным видам транспорта.
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